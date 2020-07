Lara van Ruijven bestormde langzaam de wereldtop

Lara van Ruijven met haar olympische bronzen plak tijdens de huldiging in De Grote Kerk in Den Haag in 2018. Ⓒ ANP/HH

Als een bom sloeg het dramatische nieuws in bij Hardrijvereniging Den Haag Westland (HVHW), waar Lara van Ruijven haar eerste rondjes op het ijs draaide. Als 7-jarige meldde ze zich in de Haagse Uithof, waar vrij snel duidelijk werd dat ze talent had als shorttrackster. „Ze was toen al heel sociaal en lief, maar op het ijs spatten de vonken er vanaf. Dit valt rauw op ons dak. Het is niet te bevatten”, is voorzitter Bert van Lobenstein van de shorttrack-afdeling van HVHW geschokt. „Toen ik het hoorde, heb ik een potje zitten janken.”