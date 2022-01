’Barcelona is terug als grote speler op de transfermarkt en dat zal iedereen merken’

Afgelopen zomer onthulde Laporta bij een toelichting op het vertrek van Lionel Messi dat de Catalaanse club een schuld van 1,35 miljard euro heeft. De leden van Barcelona gingen vorige maand akkoord met een lening van 1,5 miljard euro. Dat geld is vooral bedoeld om stadion Camp Nou te renoveren en uit te breiden. Een deel van de lening kan volgens Laporta echter ook worden gebruikt om trainer Xavi van nieuwe spelers te voorzien. De 21-jarige Torres, voor 55 miljoen euro overgenomen van Manchester City, is daar het eerste voorbeeld van.

’Barcelona doet er nog steeds toe’

„Xavi wilde Ferran erg graag hebben, hij is heel belangrijk voor ons project. We werken in alle rust aan meer geplande transfers”, aldus Laporta. „De komst van Ferran laat zien dat Barcelona er nog steeds toe doet. We zijn terug als grote speler op de transfermarkt en iedereen zal dat merken.”

Laporta had vorige maand een gesprek met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van onder anderen Erling Haaland. Naar verluidt heeft de Noorse spits een gelimiteerde afkoopsom van 75 miljoen euro in zijn contract bij Borussia Dortmund staan, die komende zomer geactiveerd kan worden. Laporta wilde niet ingaan op vragen over de mogelijke komst van Haaland. „Het is onze verplichting om een geweldig team te bouwen. En dat gaan we doen”, zei hij.

Volgens Spaanse media wil Barcelona spits Alvaro Morata huren van Atletico Madrid. De Spanjaard speelt nu op huurbasis voor Juventus.

