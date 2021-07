Stefan de Vrij komend seizoen met Inter in ’slangenshirt’

Na de eerste Scudetto in tien jaar tijd kunnen we wel even wat geks doen, dachten ze bij Inter. Het nieuwe thuisshirt staat in teken van Il Biscione, de grote ringslang die het symbool van de club vormt. „De slang kruipt in een nieuwe huid zodat we klaar zijn voor nieuwe uitdagingen aan de horizon”, klonk het op de sociale media van de club. Naar aanleiding van de landstitel staat zowel het clublogo als het logo van sponsor Nike in gouden letters op het shirt gedrukt.

Ook opvallend: een hoofdsponsor is nog niet te bespeuren op het shirt, nadat de overeenkomst met Pirelli afliep. De club is nog steeds in gesprek met verschillende mogelijke shirtsponsors, Hisense en Samsung zouden in pole position om op het shirt te komen.