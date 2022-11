Premium Het beste van De Telegraaf

20-jarig talent tussen de vedettes op het EK Handbalrevelatie Pipy Wolfs weet niet wat haar allemaal overkomt

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Pipy Wolfs Ⓒ Henk Seppen

Toen bondscoach Per Johansson zijn selectie voor de Europese Kampioenschappen bekend maakte, stond daar een opvallende naam tussen: Pipy Wolfs. Een aantal maanden geleden werd de pas 20-jarige handbalster nog verkozen tot Talent van het Jaar. Aan het einde van vorig seizoen verkaste de circkelspeelster van Eredivisie-club VOC naar het Spaanse Elche en nu staat ze vrijdagavond op het EK in Noord-Macedonië in de hoofdronde. „Ik kan soms zelf nog niet geloven wat er allemaal is gebeurd.”