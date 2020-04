KNGU spreekt van ’langzame marteling’: ’Aan loyaliteit zit een houdbaarsheidsdatum’

De KNGU raakte in de coronacrisis zo’n 5000 leden kwijt. Ⓒ Dutch Gymnastics / KNGU

De coronacrisis raakt ook de breedtesport. Met Telesport maken we een rondje langs de velden, met dit keer de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. De grootste zorgen van de KNGU gaan over de clubs, trainers en coaches. Zo wordt sinds vorige week door de bond bij elke club en vereniging (in totaal 932) de huidige stand van zaken opgevraagd. Eerste conclusies zijn er nu al te trekken. „Als je kijkt naar de clubs, die zijn heel bang”, reageert Marieke van der Plas, directeur van de bond.