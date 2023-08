Jerdy Schouten sluit spannende week af met speciaal debuut

Na een abominabele eerste helft van PSV kwam de man van twaalf miljoen na rust in het veld. ,,We zijn met Jerdy Schouten centraal gaan spelen, zodat hij het middenveld in kon komen en we daar een man meer hadden. Je hebt kunnen zien, dat hij een speler is, die de ballen echt naar de goede kleur speelt”, aldus trainer Peter Bosz na het verrassende experiment met Schouten als centrale verdediger. ,,Of hij dat vaker kan gaan doen? Nu was het voor mij de beste oplossing. De wedstrijd vroeg erom en ik had niet direct een alternatief.”

Onverwachte positie

Schouten bekende dat hij wel even opkeek, toen hij de uitleg kreeg op welke positie hij zou gaan spelen na rust. ,,Bij Bologna heb ik daar twee keer gespeeld. Verder nooit. Ik had het niet verwacht. Het is niet zo dat ik vandaag wakker werd en dacht ‘ik ga in de rust invallen als centrale verdediger’. Maar ik heb het proberen in te vullen, zo goed als ik kan. Het moeilijkste vond ik op het moment dat ik echt in de laatste lijn stond. Dat ben ik niet gewend. Die hoge ballen en zo. Als ik daar nog vaker zou moeten spelen, zou ik daar nog eens op moeten trainen.”

Schouten gaf direct een goede pass op Luuk de Jong, die met een artistieke hakbal Saibari vrij voor de keeper zette voor de gelijkmaker (1-1). Maar de middenvelder uit Hellevoetsluis kreeg ook snel geel en was betrokken bij een misverstand met doelman Benitez bij de stand van 1-1, waardoor Vitesse-invaller Gyan de Regt de bal voor een leeg doel voor het inschieten had, maar de lat trof. ,,Ik denk dat dat niet eens zozeer met de positie te maken had, maar vooral met de onwennigheid. Ik heb pas twee keer met de ploeg getraind”, aldus Schouten. Snel daarna liep PSV uit naar 1-3 door goals van Yorbe Vertessen en Luuk de Jong (strafschop na overtreding op Vertessen).

En zo kwam er een positief einde aan een week die veel spanning had opgeleverd voor de eenmalig Oranje-international. Al op zaterdagavond reisde Schouten naar Eindhoven, waar hij op zondag de medische keuring onderging. Maandagochtend verscheen abusievelijk al even een interview met de media-afdeling op YouTube, maar die maandag zou er nog niks gepresenteerd kunnen worden. Bologna lag nog dwars en pas op woensdag was er witte rook.

Kans op Champions League

Links en rechts werd er verwonderd gereageerd op de stap van Schouten. Van de Serie A naar de Eredivisie, is dat eigenlijk wel een stap vooruit? ,,Als je het zo bekijkt, misschien niet nee. Maar ik kwam van Bologna, daar speelden we geen Europees voetbal. Bij PSV kan ik wel Europees voetbal spelen, we maken kans op de Champions League en strijden voor de titel. Ik wist al een tijdje dat de club me volgde en was gelijk enthousiast. Toen ik in de stad ben gaan kijken, wist ik: dat gemoedelijke past bij mij. Ik ben zelf geen enorm druk persoon en ik houd ervan, dat als je de door de stad loopt ze niet met z’n allen op je af sprinten. Ik denk dat PSV en ik heel goed met elkaar klikken.”

Schouten gaf aan, dat hij een andere speler is geworden in vergelijking met vier jaar geleden toen hij Excelsior verruilde voor Serie A-club Bologna. ,,Ik denk dat ik verdedigend beter ben geworden. Ik ben heel erg verbeterd ben op het gebied van duels aangaan, intercepties, dat soort dingen. In Italië is dat heel belangrijk en daar hebben we veel op getraind. Daar zijn we bij Bologna meteen mee aan de slag gegaan, toen ik daar kwam.”

Bosz prees Schouten om zijn invalbeurt op een voor hem ongewone positie. ,,Ik vind het echt dat hij het geweldig heeft gedaan. Op een positie die niet de zijne is en met medespelers die hij net twee trainingen kent. Als ik dan zie hoe rustig hij is in balbezit, dan is dat wel fijn.”