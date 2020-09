Haase en Van de Zandschulp dichter bij hoofdtoernooi Roland Garros

De 33-jarige Haase pakte de eerste set met 6-1 van de Portugees Joao Domingues, voor de tweede moest hij een stuk harder werken. Hij trok de set uiteindelijk met 7-5 naar zich toe. Voor Van de Zandschulp (24) duurde juist de eerste set langer. Hij won via een tiebreak met 7-6 (5) van Paolo Lorenzi uit Italië. De tweede set werd het 6-3.

Griekspoor

Haase stond de afgelopen tien jaar nog in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Hij is inmiddels afgezakt naar plek 171 op de wereldranglijst. Van de Zandschulp, momenteel de nummer 164 van de wereld, strandde eerder deze maand in de halve finale van het challengertoernooi in het Tsjechische Ostrava. Haase werd daar verslagen door landgenoot Tallon Griekspoor, die er ook in de halve finale uitvloog.

Griekspoor, op de 138e plaats nu de beste Nederlander op de wereldranglijst, begint de kwalificaties voor het grandslamtoernooi in Parijs later op maandag tegen de Duitser Daniel Altmaier.