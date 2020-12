Roger Schmidt ziet kansen tegen Olympiakos in ’toernooi van hoog niveau’

„Olympiakos is een moeilijke tegenstander, die we met respect zullen benaderen”, zo luidt de eerste reactie van de Duitse trainer via het clubmedium. „Ik denk dat er mogelijkheden liggen om ons te kwalificeren voor de volgende ronde. Als de wedstrijd nadert, zullen we ons zoals altijd intensief gaan voorbereiden. We zijn blij dat we de tweede wedstrijd thuis spelen. Dat is een voordeel en maakte het belang van groepswinst afgelopen donderdag groot.”

Volgens Schmidt zegt de loting in zijn geheel veel over de kwaliteit van de teams. „Aan de wedstrijden die in de knock-outfase gespeeld gaan worden, kun je zien dat de Europa League een toernooi van hoog niveau is.”

Olympiakos speelde in het verleden tien wedstrijden tegen Nederlandse clubs, maar nog nooit tegen PSV. Wel trof het drie keer Ajax, een keer AZ en een keer sc Heerenveen. De meest recente ontmoeting was die met AZ in 2009, toen de Alkmaarders Champions League speelden. Het werd 0-0 in Alkmaar, maar in de Griekenland was er een 1-0 zege voor de Olympiakos.