Eredivisie: PSV met zelfde elf tegen FC Utrecht

Bosz laat PSV-basis opnieuw ongewijzigd

PSV-trainer Peter Bosz kiest in de beginfase van het seizoen voor een vast basiselftal. De Eindhovenaren starten de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht voor de derde keer op rij met dezelfde elf spelers. Bosz heeft ook niet veel reden iets te wijzigen. PSV won vorige week vrijdag ten koste van Feyenoord de Johan Cruijff Schaal (1-0) en dinsdag werd Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League met 4-1 verslagen.

Isaac Babadi start als aanvallende middenvelder achter spits Luuk de Jong. Joey Veerman en Ibrahim Sangaré, die deze transferperiode mogelijk nog naar een buitenlandse club vertrekt, spelen achter de 18-jarige Babadi als controleurs. Bosz heeft nieuweling Malik Tillman toch al in zijn selectie opgenomen. De op huurbasis van Bayern München overgenomen middenvelder komt in principe nog niet in actie omdat hij nog niet fit genoeg is.

