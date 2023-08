Live Eredivisie: FC Volendam en Vitesse openen nieuw seizoen

De Eredivisie gaat weer van start! Vrijdag wordt er afgetrapt in Volendam, waar de plaatselijke FC om 20.00 uur het opneemt tegen Vitesse. Een dag later is het de beurt aan PSV (FC Utrecht-thuis 16.30) en Ajax (Heracles Almelo-thuis 20.00 uur). Landskampioen Feyenoord ontvangt op zondag Fortuna Sittard (14.30 uur). De eerste speelronde wordt afgesloten met de eerste wedstrijd op het hoogste niveau van Almere City, thuis tegen FC Twente (16.45 uur).

