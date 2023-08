LIVE Eredivisie: nog geen treffers bij Ajax -Heracles

De Eredivisie is vrijdag van start gegaan met FC Volendam - Vitesse. De Arnhemmers wonnen met 1-2 en zijn de eerste koploper van het seizoen. Ook PSV won zijn eerste wedstrijd, met 2-0 van FC Utrecht. Later op zaterdag is het nog de beurt aan Ajax (Heracles Almelo-thuis, 20.00 uur). Landskampioen Feyenoord ontvangt op zondag Fortuna Sittard (14.30 uur). De eerste speelronde wordt afgesloten met de eerste wedstrijd op het hoogste niveau van Almere City, thuis tegen FC Twente (16.45 uur).