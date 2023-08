Statistieken: Feyenoord morst direct, Ajax en PSV winnen

Landskampioen Feyenoord ontving in de Eredivisie op zondag Fortuna Sittard en speelde teleurstellend 0-0. De eerste speelronde werd afgesloten met de eerste wedstrijd op het hoogste niveau van Almere City, thuis tegen FC Twente: 1-4. Eerder in het weekeinde wisten Ajax en PSV hun wedstrijden in winst om te zetten.

De Feyenoord-spelers balen. Ⓒ ANP/HH