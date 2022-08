PSV wil El Ghazi gratis overnemen

Tweevoudig Oranje-international El Ghazi speelde tussen 2014 en 2017 in totaal 99 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en maakte daarin 23 goals en verzorgde 16 assists. In januari 2017 werd de Barendrechter voor 7 miljoen euro verkocht aan LOSC Lille. Na de overstap te hebben gemaakt naar Aston Villa speelde El Ghazi de afgelopen jaren 73 duels in de Premier League, de sterkste competitie ter wereld. Daarin kwam de ex-Ajacied tot vijftien doelpunten. Ook was El Ghazi één seizoen met Aston Villa actief in het Championship, waarin hij met de club uit Birmingham promotie wist af te dwingen. Afgelopen seizoen kwam hij minder aan bod bij Aston Villa, waarna hij in de tweede seizoenshelft werd verhuurd aan Everton, waar de aanvaller ook weinig speelde. Op dit moment is zijn perspectief op speeltijd gering bij Aston Villa.

Behalve naar een vleugelspeler om het wegvallen van Noni Madueke op te vangen is PSV ook op zoek naar een extra spits. De Eindhovense club moet spits Luuk de Jong wekenlang missen door de kuitblessure, die hij heeft opgelopen tegen Rangers FC. Zonder het aanspeelpunt in de spits kwamen de Eindhovenaren na rust amper nog tot grote kansen. Omdat ook Yorbe Vertessen nog absent is en Carlos Vinicius pas net terug is van een maandenlange afwezigheid, is de spoeling uiterst dun. De eigenlijke middenvelder Ismael Saibari is voorlopig het lapmiddel, maar PSV zoekt naar een oplossing op de transfermarkt.