Ter Mors haalt uit in Thialf

De 29-jarige rijdster finishte in Thialf in een tijd van 1.54,22. Daarmee verwees ze Antoinette de Jong, de winnares van vorig jaar, naar de tweede plek (1.54,98). Ireen Wüst reed met 1.55,09 de derde tijd.

De andere twee tickets voor de eerste vier wereldbekers kwamen terecht bij Melissa Wijfje (1.55,81) en Reina Anema (1.56,54, persoonlijk record). Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op de 3000 meter, was als nummer zes (1.57,04) de eerste verliezer.

Ter Mors verlengde eerder deze week haar contract bij Team IKO tot de Winterspelen van Peking 2022. Ze kwam vorig seizoen door een knieoperatie niet in actie.

Ter Mors in haar nopjes

„Deze race voelde goed en sterk aan”, zei Ter Mors bij de NOS. „Daar was ik vooraf niet zo zeker van. Het blijft elke keer weer een momentopname met die knie. Vandaag had ik gelukkig een goede dag.”

Ter Mors twijfelde tijdens haar langdurige revalidatie meer dan eens of ze nog wel wilde doorgaan met schaatsen op het hoogste niveau. Inmiddels durft ze weer te dromen van nieuwe successen, vooral bij de WK afstanden half februari op het snelle recordijs in Salt Lake City. „We gaan rustig naar dat toernooi toewerken. Mijn eerste doel heb ik hier nu gehaald. Ik hoop dat die knie het houdt en dat ik uiteindelijk weer al mijn mogelijkheden kan benutten.”

Wüst

Wüst (33) is olympisch en wereldkampioene op de 1500 meter. Ze richt zich dit seizoen evenals Ter Mors vooral op de WK afstanden in Salt Lake City. In de aanloop naar het nieuwe seizoen liet de Brabantse weten dat ze geen ideaal trainingsprogramma had afgewerkt. Het overlijden van haar beste vriendin en oud-schaatsster Paulien van Deutekom, in januari, bezorgde haar in de zomerperiode nog veel verdriet en stress. Mede door dat rouwproces heeft Wüst vooralsnog geen al te hoge verwachtingen voor de eerste helft van het schaatsseizoen.