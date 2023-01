Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe directeur voetbalzaken verlaat Amerika sneller dan verwacht Stewart kan lokroep PSV niet weerstaan: ’Prachtig moment om terug te keren in Nederland’

Door Jeroen Kapteijns

Earnest Stewart kijkt uit naar zijn nieuwe job bij PSV. „Ik ben de Amerikaanse bond dankbaar.” Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

EINDHOVEN - Met de aanstelling van Earnest Stewart als nieuwe directeur voetbalzaken is PSV erin geslaagd een zwaargewicht binnen te halen voor die vacante positie. De 53-jarige Stewart was sinds 2018 de technische baas bij de Amerikaanse voetbalbond en was eerder werkzaam als technisch directeur bij VVV-Venlo, NAC Breda en AZ. Stewart begint op 1 maart in Eindhoven en moet de selectie voor komend seizoen gaan samenstellen.