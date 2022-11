Sparta geeft vervolg aan droomstart en droogt Vitesse af

Vitesse had gehoopt de goede serie door te kunnen trekken na de zeges op SC Cambuur en FC Emmen, maar kwam bedrogen uit en blijft door de ruime nederlaag onderin hangen met elf punten uit twaalf duels. De sfeer zakte door de ruime zege tot ver onder het nulpunt. ‘Schaam je kapot’, zong het Arnhemse publiek. Het team van trainer Phillip Cocu heeft tot de winterstop nog lastige uitduels met Ajax en Go Ahead Eagles op het programma staan en het risico om onder de rode streep terecht te komen is nog aanwezig in het restant van dit voetbaljaar.

Het duel tussen de twee oudste clubs in het Nederlandse betaald voetbal, opgericht in 1892 (Vitesse) en 1888 (Sparta) ging lange tijd gelijk op, maar na rust zette Sparta de wedstrijd in drie minuten tijd naar zijn hand. Eerst was het in de 69e minuut de Noorse spits Tobias Lauritsen, die kinderlijk eenvoudig wegdraaide bij Ferro, niet voor het eerst een zwakke schakel in de Vitesse-defensie, en de score opende.

Cocu besloot meteen in te grijpen en bereidde drie wissels in één keer voor, maar voordat ze het veld in waren gekomen, was het al 0-2. De onder trainer Maurice Steijn helemaal opgeleefde Sven Mijnans knalde de bal schitterend in de winkelhaak, onhoudbaar voor Vitesse-doelman Daan Reiziger.

Bij het in degradatienood verkerende Vitesse stond er een basisdebutant aan de aftrap. Spits Simon van Duivenbooden, die eerder al driemaal inviel, mocht het nu vanaf de aftrap laten zien, omdat eerste keuze Bartosz Bialek ontbrak door een blessure. De vorig seizoen voor 1,8 miljoen euro aangetrokken Nikolai Baden Frederiksen begon op de bank en is flink gekelderd in de hiërarchie.

De 1,90 meter lange Van Duivenbooden, die vorig jaar terugkeerde in de Vitesse-opleiding na twee seizoenen bij PSV, kwam niet echt in het stuk voor. Het was sowieso een avond waarop de aanvallers zich aanvankelijk nauwelijks konden onderscheiden. Het eerste doelgevaar kwam van Sparta. Een vrije trap van Vito van Crooij werd door Vitesse-doelman Daan Reiziger onder de lat vandaan getikt en even later kwam de goalie opnieuw als winnaar uit de strijd in één-tegen-éénsituatie na wegglijden van Melle Meulensteen.

Gabriel Vidovic krijgt de bal er niet in voor Vitesse. Ⓒ ProShots

Die beleefde een beroerde avond, want even later sprong de Japanner Koki Saito wild tegen hem aan, waardoor Meulensteen een hoofdblessure opliep. De verdediger probeerde het nog wel even, maar moest even later toch gewisseld worden. Ferro, eerder dit seizoen al meerdere keren ongelukkig in het defensieve werk, kwam hem vervangen.

Vitesse, dat dit seizoen moeizaam scoort, kwam beter in de wedstrijd, maar Sparta-doelman Nick Olij hield zijn doel schoon bij schoten van Matus Bero en Carlens Arcus. De grootste kans was voor Enzo Cornelisse, nadat de bal na ongelukkig wegwerken van Olij voor zijn voeten was gevallen. De inzet van de jonge verdediger werd van de doellijn gehaald door Adil Auassar. Meteen daarna kopte Cornelisse naast.

Ook na rust ging de wedstrijd lange tijd gelijk op, waarbij Vitesse meer het initiatief had dan voor rust. Tot de fase waarin Lauritsen en Mijnans in drie minuten tijd het verschil maakten. Die klap kwam de thuisploeg niet meer te boven. Sterker nog. Sparta strooide nog wat zout in de Arnhemse wonden. Het was Lauritsen, die Reiziger voor de tweede keer kansloos liet met een hard schot. Alweer de vijfde Eredivisie-goal in dertien duels voor de 1,94 meter lange spits, die in eigen land niet echt een geweldig gemiddelde had met 18 goals in 103 wedstrijden op het hoogste niveau, maar in Nederland een heel wat beter moyenne laat zien. Het slotakkoord kwam op naam van Arno Verschueren (0-4), al de 24e treffer van Sparta dit seizoen.