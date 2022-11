Sparta knalt erop en erover tegen Vitesse: ’Dit is wat een ploeg in vorm meemaakt’

Lauritsen verdubbelde zijn productie in de slotfase en door goals van Sven Mijnans, een knal in de winkelhaak, en Arno Verschueren in blessuretijd voegde Sparta vier goals toe aan het totaal. Vito van Crooij is nu clubtopscorer met zes doelpunten, Lauritsen en Verschueren hebben er vijf gemaakt en Mijnans drie. ,,Dat past ook in ons type spel. Je ziet dat we met heel veel mensen in de zestien komen, niet alleen met de spits, maar ook met buitenspelers en middenvelders. Ik ben blij, dat we niet afhankelijk zijn van één spits.”

Bekijk ook: Lange droogte Emmen en Zivkovic ten einde na zege bij Fortuna

’Schaam je kapot’

Vitesse had gehoopt de goede serie door te kunnen trekken na de zeges op SC Cambuur en FC Emmen, maar kwam bedrogen uit en blijft door de ruime nederlaag onderin hangen met elf punten uit twaalf duels. De sfeer zakte door de ruime zege tot ver onder het nulpunt. ‘Schaam je kapot’, zong het Arnhemse publiek. Het team van trainer Phillip Cocu heeft tot de winterstop nog lastige uitduels met Ajax en Go Ahead Eagles op het programma staan en het risico om onder de rode streep terecht te komen is nog aanwezig in het restant van dit voetbaljaar.

Maurice Steijn coacht in GelreDome, Philip Cocu kijkt vanaf de Vitesse-bank peinzend toe. Ⓒ ANP/HH

Individuele fout

,,De wedstrijd ging heel lang gelijk op”, had Cocu gezien. ,,In de tweede helft werden we dreigender rond de zestien. We groeiden in de wedstrijd. Je zat te wachten op de 1-0. Maar dan krijg je een goal tegen vanuit een situatie waarin we prima georganiseerd stonden. Dan geeft een individuele fout (van Ferro, red.) de doorslag. Dit mag zo nooit gebeuren. Dat bepaalt de wedstrijd, want na die tegengoal zie je dat het vertrouwen bij ons heel broos is. Er kwam een soort onrust in de ploeg. De druk van ‘we moeten het herstellen’. En wat gebeurt er? Binnen een paar minuten ligt de tweede in het mandje en is het een verloren wedstrijd. Dan werk je zo hard en geef je het in drie minuten tijd weg.”

Het duel tussen de twee oudste clubs in het Nederlandse betaald voetbal, opgericht in 1892 (Vitesse) en 1888 (Sparta) was lange tijd een gelijk opgaande strijd. Bij het in degradatienood verkerende Vitesse stond er een basisdebutant aan de aftrap. Spits Simon van Duivenbooden, die eerder al driemaal inviel, mocht het nu vanaf de aftrap laten zien, omdat eerste keuze Bartosz Bialek ontbrak door een blessure. De vorig seizoen voor 1,8 miljoen euro aangetrokken Nikolai Baden Frederiksen begon op de bank en is flink gekelderd in de hiërarchie.

Beroerde avond

De 1,90 meter lange Van Duivenbooden, die vorig jaar terugkeerde in de Vitesse-opleiding na twee seizoenen bij PSV, kwam niet echt in het stuk voor. Het eerste doelgevaar kwam van Sparta. Een vrije trap van Vito van Crooij werd door Vitesse-doelman Daan Reiziger onder de lat vandaan getikt en even later kwam de goalie opnieuw als winnaar uit de strijd in één-tegen-éénsituatie met Van Crooij na wegglijden van Melle Meulensteen.

Die beleefde een beroerde avond, want even later sprong de Japanner Koki Saito wild tegen hem aan, waardoor Meulensteen een hoofdblessure opliep. De verdediger probeerde het nog wel even, maar moest even later toch gewisseld worden. Ferro, eerder dit seizoen al meerdere keren ongelukkig in het defensieve werk, kwam hem vervangen.

Genadeklap

Vitesse, dat dit seizoen moeizaam scoort, kwam beter in de wedstrijd, maar Sparta-doelman Nick Olij hield zijn doel schoon bij schoten van Matus Bero en Carlens Arcus. De grootste kans was voor Enzo Cornelisse, nadat de bal na ongelukkig wegwerken van Olij voor zijn voeten was gevallen. De inzet van de jonge verdediger werd van de doellijn gehaald door Adil Auassar. Meteen daarna kopte Cornelisse naast.

Ook na rust ging de wedstrijd lange tijd gelijk op, tot de fase waarin Lauritsen en Mijnans in drie minuten tijd het verschil maakten. Die klap kwam de thuisploeg niet meer te boven. Sterker nog. Sparta strooide nog wat zout in de Arnhemse wonden. Het was Lauritsen, die Reiziger voor de tweede keer kansloos liet met een hard schot. Het slotakkoord kwam op naam van Arno Verschueren (0-4), al de 24e treffer van Sparta dit seizoen.

Bart Vriends geniet van de weelde die zijn ploeg meemaakt. Ⓒ ANP/HH

Erop en erover

Sparta-verdediger Bart Vriends vond de ’erop en erover-actie’ van de Rotterdammers typerend voor de fase waarin Sparta zit. ,,Ik stond met een grote glimlach op het veld de laatste tien, vijftien minuten. Tot onze openingsgoal was de wedstrijd in balans. Ik vond dat we aardig speelden, met een goede intensiteit op het veld, maar dat we slordig waren aan de bal. Maar als je daar doorheen keek, dan konden we Vitesse stuk spelen, als we zouden verbeteren. Het was lange tijd allemaal net niet genoeg. Door die eerste goal werd de wedstrijd opengebroken en daarna waren we ontketend. Dat is wat een ploeg in vorm meemaakt. Dan heb je de welbekende flow te pakken.”

De Kasteelclub, de oudste profclub van Nederland, is de revelatie van dit seizoen. ,,Sinds eind vorig seizoen zitten we in een goede vorm”, weet Vriends. ,,En de dalen zijn van heel korte duur. Tegen Feyenoord was het niet goed en FC Utrecht-uit was niet geweldig. Maar verder doen we het prima. Er zitten ook heel veel smaken in dit elftal. Dat geldt ook voor onze trainer. Hij heeft door zijn persoonlijkheid een heel chille sfeer rond het team weten te creëren. Een fijne, optimistische sfeer. Maar hij kan ook op zijn strepen staan en door het lint gaan als het hem niet zint. Een ander aspect is dat we een heel duidelijke structuur van spelen hebben. Iedereen kent duidelijk zijn rol. En tot slot hebben we gewoon een goede selectie.”

Doelstelling bijstellen

Sparta staat stevig op de zesde plaats, maar begon aan het seizoen met als doelstelling om zich veilig te spelen. Dat lukte vorig seizoen ternauwernood op de laatste speeldag, na een geweldige eindsprint onder trainer Maurice Steijn, die het aan het einde van het seizoen had overgenomen van Henk Fraser. Is het nu tijd om de doelstelling voor dit seizoen bij te stellen? ,,Daar heb ik niet zoveel mee”, aldus Vriends. ,,Ik ga nu niet heel tof lopen doen over een nieuwe doelstelling. Nog maar een paar maanden geleden hebben we aan het randje van de afgrond gestaan. Laten we nu niet ineens te cool gedaan nu het goed gaat. Maar reken maar dat ik hiervan geniet.”