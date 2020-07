Robben mist oefenduel FC Groningen

„Voor Arjen geldt een individueel programma dat erop is gericht dat hij erbij is als we de competitie starten tegen PSV”, aldus trainer Danny Buijs vrijdag, doelend op de eerste Eredivisie-wedstrijd van de noorderlingen op zondag 13 september 2019.

Buijs kijkt vol optimisme vooruit. „Op dit moment ziet dat er heel goed uit. Het gaat uiteindelijk om de start van de competitie.”

Bij FC Groningen wordt uiterst voorzichtig omgesprongen met Robben, die gedurende zijn carrière geregeld te maken kreeg met blessures. Enkele weken terug liet liet de linkspoot de eerste groepstraining van de voorbereiding nog aan zich voorbij gaan, nadat hij - zoals hij het zelf omschreef - ’een klein momentje’ had, waarbij zijn enkel in het gras bleef haken.

Tot dusver nam Robben slechts eenmaal deel aan een groepstraining onder leiding van Buijs.