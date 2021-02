Veel vragen, maar NEC en Almere rekenen bij test op ’vol’ stadion

„We hebben er vertrouwen in dat we richting die 1500 gaan”, zegt Luc te Riele, manager corona- en supporterszaken bij NEC, dat zo’n 650 aanmeldingen binnen heeft. De ploeg uit Nijmegen is volgende week zondag tegen De Graafschap als eerste aan de beurt, Almere City FC speelt een week later tegen SC Cambuur met publiek op de tribunes.

Voor het eerst sinds eind september gaan in Nederland de stadionpoorten weer open voor voetbalfans. NEC en Almere City FC doen mee aan Fieldlabs, een aantal experimenten van de sport- en evenementenbranche waarin diverse onderdelen van de coronabestrijding worden onderzocht.

Bij NEC kunnen seizoenkaarthouders sinds maandag zich online aanmelden voor een plek in een van de zes ’bubbels’ die worden gecreëerd in stadion De Goffert. Almere City FC opende de aanmeldperiode vorige week al. „We verwerken alles handmatig, zo’n 200 mails per dag”, zegt de woordvoerder van de club. „We zitten nu halfvol, maar we verwachten dat we die 1500 zeker gaan halen. We krijgen wel de nodige vragen over hoe bijvoorbeeld de app werkt die alle bezoekers moeten downloaden.”

Via die app krijgen de bezoekers niet alleen informatie, maar ook herinneringen over het moment waarop ze zich moeten laten testen en vragen over hun gezondheid. „We krijgen veel vragen van fans, maar de meeste antwoorden daarop zijn online al te vinden. De meeste vragen gaan over het testen voorafgaand aan de wedstrijd”, zegt Te Riele. „We hebben gekozen voor een ’vriendelijk’ model, waarbij de supporters zelf een tijd kunnen kiezen waarop ze getest willen worden.”

In Nijmegen worden de 1500 toeschouwers verdeeld over zes ’bubbels’, in Almere komen drie bubbels van 700, 600 en 200 fans. Ze gaan op verschillende tijden het stadion in en voor iedere bubbel gelden eigen regels: verschillende aankomsttijden, wel of geen mondkapje, een vaste zitplaats of vrije keuze binnen 1,5 meter. Bij één bubbel in Nijmegen ondergaan de bezoekers bij de poort een sneltest. Via een chip worden de voetbalfans gevolgd binnen het stadion. Daarin worden extra camera’s opgehangen, om te zien hoe de bezoekers zich gedragen. Het moet allemaal leiden tot relevante data, op basis waarvan de sport- en evenementensector hopen aan te tonen dat ze op een veilige manier weer publiek kunnen ontvangen.