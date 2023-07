Mike Foppen verpulvert Nederlands record 5000 meter

Daarmee heeft Foppen meteen de internationale limiet van 13.07,00 voor de wereldkampioenschappen, die volgende maand in Boedapest worden gehouden, te pakken. Voor de olympische limiet moet hij nog 66/100e van een seconde sneller lopen, omdat die op 13.05,00 door de internationale atletiekfederatie gesteld is. „Ik had eerst wel een heel erg dubbel gevoel omdat ik die limiet voor Parijs 2024 net mis, maar inmiddels komt de glimlach er nu wel doorheen bij mij, want ik loop bijna acht seconden sneller dan ooit.”

Sterk terug na blessure

Foppen komt net terug van een blessure. „Zes weken terug scheurde ik een peesje onder mijn voet vlakbij de achillespees en daardoor heb ik tweeënhalve week niet kunnen trainen. Daarna ben ik drie weken op hoogtestage gegaan, waarna ik vorige week weer startte met een 1500 meter.”

In Lyon liep de 26-jarige atleet toen 3.35,78, een fractie boven zijn persoonlijk record van 3.35,67 uit 2022. „Toen ik vanavond mijn tijd zag was het wel een ontlading hoor, want tijdens de Spelen in Tokio in 2021 stapte ik uit, en in 2022 haalde ik de WK atletiek niet. Alle frustratie kwam er vanavond even uit. Zo’n fijn moment heb ik drie jaar niet gehad.”