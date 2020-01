’SPAL wil Cyril Dessers per direct overnemen’

Dessers kan zijn uitstekende eerste seizoenshelft belonen met een mooie transfer. Verschillende buitenlandse clubs meldden zich volgens de Belgische krant Het Belang van Limburg deze week voor de aanvaller van Heracles. Zo deed het Spaanse Celta de Vigo een bod bij de huidige nummer tien van de Eredivisie.

Aangezien Heracles zijn linksback Lennart Czyborra al voor miljoenen aan Atalanta verkocht, heeft de club het geld niet dringend nodig. Heracles laat zijn topschutter niet graag gaan. De club uit Almelo hield daardoor vast aan de vraagprijs van 5 miljoen en die was voor Celta te gortig.

Het Italiaanse SPAL is ondertussen ook opgedoken. Het is nog maar de vraag of Italianen over voldoende middelen beschikken om Dessers weg te kapen.