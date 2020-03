Moment van toen: snelste goal ooit in Eredivisie

Het is een record dat al 38 jaar staat en waarvan kan worden betwijfeld of het ooit gebroken gaat worden. Als speler van NAC weet Koos Waslander (foto) op 20 maart 1982 in de wedstrijd tegen PEC Zwolle al na acht seconden het doel te vinden, de snelste goal ooit in de Eredivisie.

„Ik had met Ton Lokhoff afgesproken dat ik vanaf de aftrap direct volle bak zou sprinten en dat de bal meteen diep zou komen. Die lange bal kwam en Rinus Israel van PEC Zwolle wilde met een lobje terugspelen, maar speelde de bal over de uitkomende Piet Schrijvers heen, zodat ik de bal alleen nog maar in hoefde te tikken”, aldus Waslander, die tegenwoordig trainer is van de voormalige profclub RBC Roosendaal, die in de derde klasse van het amateurvoetbal uitkomt.

„Ik denk dat dit een record is dat nog heel lang zal blijven staan. De bal werd namelijk in een rechte lijn naar voren gespeeld. Als je de bal een keer naar de zijkant speelt, red je het niet meer in acht seconden. Het was een unieke situatie”, aldus Waslander.