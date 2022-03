Wright nieuwe nummer 1 op wereldranglijst, Van Gerwen zakt naar vijfde plek

Hij is de eerste Schot die deze mijlpaal heeft behaald. Met zijn 51 jaar is hij tevens de oudste speler die voor het eerst op de nummer 1-positie is beland. Bij de UK Open werd hij afgelopen weekeinde juist al uitgeschakeld in de achtste finales, maar om dat Price minimaal de finale moest halen om nummer 1 te blijven (en dat niet lukte) is Wright hem voorbijgegaan op de ranglijst.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste sportnieuws.

Michael van Gerwen werd ook al in de achtste finale uitgeschakeld. Mighty Mike zakt hierdoor naar de vijfde plaats in de Order of Merit.

Noppert

Snakebite werd begin januari voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen in Alexandra Palace, toen hij in een thriller Michael Smith versloeg: 7-5.

De UK Open werd zondagavond overigens zeer verrassend gewonnen door Danny Noppert. De Nederlander overleefde een matchdart tegen Michael Smith en won uiteindelijk met 11-10. Noppert stijgt naar de 12e positie op de ranglijst. Dirk van Duijvenbode staat 15e.

Bekijk hier de nieuwe Order of Merit.