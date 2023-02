Sensationeel: Femke Bol verbreekt 41 jaar oud wereldrecord 400 meter

Bol: ‘Ik wilde dat wereldrecord zo graag’

Ze was in topvorm, liep tijden die al jaren niet meer gezien waren, maar voor Femke Bol was er nog meer te halen. ,,Ik wilde dat wereldrecord zo graag, en dacht dat ik het kon. Ik moest mij dan wel aan de opdrachten van mijn coaches houden”, vertelde de 22-jarige Bol in de catacomben van Omnisport Apeldoorn.

Femke Bol kan het niet geloven. Ⓒ ANP/HH

,,Dat betekende na 200 meter als eerste openen, nog vóór Lieke die altijd zo snel opent. En dat lukte. Wat ik afgelopen week in Liévin verkeerd deed tussen 200 en 300 meter was een goede leerschool, maar het ging nu perfect, dat keihard doortrekken. Toen zat dat record teveel in mijn hoofd.” Dat beaamde ook haar coach Laurent Meuwly, die nadat zijn pupil in Omnisport over de finish kwam volkomen uit zijn dak ging.

,,Femke en Lieke deden het perfect. Femke loopt 7/10 van haar persoonlijk record af, Lieke 66/100e van een seconde.” Femke vertelde dat ze geleerd had dat ze zich geen moment comfortabel moest voelen. ,,En dit was ook echt de juiste ambiance met al dat publiek en de tegenstand van Lieke om deze wedstrijd op te hypen. Echt een ideale race voor dit thuispubliek.”

Focus op horden

De verhalen over de onbreekbaar geachte records uit het verleden deed Bol kort maar krachtig af als dat ze blij is dat die tijden nu toch sneuvelen, ,,Je wil cleane tijden, het voelde oneerlijk, maar ik heb er nooit tijd aan willen verspillen. Het is mooi dat ik die 49.59 van de Tsjechoslowaakse nu verbroken heb.”

De focus bij Bol blijft op de horden. ,,Mijn vorm belooft veel voor het outdoorseizoen. Alles gaat beter, sprinten maar ook het uithoudingsvermogen.” Meuwly vertelt even later dat Bol sterker en sneller is en meer ervaring heeft. ,,Dat betaalt zich nu uit. Ik heb haar bewust na vorig seizoen veel tijd gegeven om te herstellen, en pas in januari hebben we besloten indoor te gaan doen.”

Ook Lieke Klaver excelleerde in Omnisport. ,,Lieke moet leren te gaan jagen, normaliter startte ze altijd op kop”, aldus Meuwly. ,,Getuige haar tijd van 50.34 heeft ze dat heel erg goed gedaan.” Op de Europese ranglijsten staan Bol en Klaver inmiddels op plek 1 en 2. ,,Maandag heb ik een rustdag, ’s avonds ga ik mijn verjaardag van donderdag alvast vieren, en daarna gaat de focus helemaal op de EK indoor, waar we ook onze titel van twee jaar terug op de 4x400 meter verdedigen", besluit Bol.

Isayah Boers verrast Liemarvin Bonevacia met toptijd

Liemarvin Bonevacia deed alles goed in de finale 400 meter: hij liep met 45.83 een dijk van een tijd, maar Isayah Boers deed het nóg beter. Zijn 45.72 is de op-een-na-beste tijd in Europa van het jaar, Bonevacia staat vierde op de jaarlijst. Beiden zijn daarmee podiumkandidaten en ook op de 4x400 meter wordt veel van de mannen verwacht.

Duel op grote hoogte valt in het water

Met een beste seizoensprestatie van 5,82 meter voor beide polsstokhoogspringers Menno Vloon en Rutger Koppelaar beloofde de titelstrijd op voorhand spannend te worden. Koppelaar moest echter al passen na zijn aanvangshoogte van 5,50 meter. Vloon vloog wel over 5,82 meter maar hield het daarna ook voor gezien. Beide springers staan over twee weken aan de start in Istanbul.

Hoogspringster Britt Weerman legt focus op neo-toernooi

Britt Weerman uit Assen is pas 19 jaar maar weet precies wat ze wil. Ze sprong dit seizoen al twee keer 1,96 meter hoog en mag zich daarmee rekenen tot de Europese top. Over twee weken doet ze mee aan de EK indoor. Ondertussen kijkt ze stiekem al verder.

,,Mijn focus dit jaar ligt op de EK onder 23 jaar. Daar wil ik een medaille winnen. Ik ben net geen juniore meer, en de EK indoor zie ik als extra. Als ik 1,97 meter hoog spring mag ik ook naar de wereldkampioenschappen in Boedapest. Daar hoop ik natuurlijk op. En als ik zo door ga zijn ook de Spelen in Parijs haalbaar.” In Omnisport kwam Weerman tot 1,90 meter en met de titel op zak focust ze zich nu op Istanbul. ,,Nu nog twee weken trainen.”

Ze was blij dat meerkampster Sophie Dokter met haar 1,84 meter lang tegenstand bood. Dokter start bij de EK indoor op de vijfkamp.

Douwe Amels pakt achttiende hoogspringtitel

Er zit nog geen sleet op hoogspringer Douwe Amels. De 31-jarige Fries vloog over 2,24 meter en deed daarna vergeefs pogingen op een hoogte van 2,30 meter, wat goed zou zijn voor een rechtstreekse plaatsing voor de EK indoor. Op basis van de Europese ranking kan hij zich hoogstwaarschijnlijk alsnog opmaken voor Istanbul.

Verspringspecialiste Pauline Hondema houdt meerkampsters achter zich

Grote sprongen vooruit maakt Pauline Hondema. Dit jaar kwam ze al tot 6,57 meter in de zandbak en dit NK indoor sprong ze 6,48 meter. Daarmee nam ze ruim afstand van meerkampsters Anouk Vetter (6,29 meter) en Emma Oosterwegel (6,00 meter). Beide olympische medaillewinnaressen focussen zich op de zevenkamp komend zomerseizoen en laten de EK indoor schieten. Een vijfkamp duurt daar maar een dag en is redelijk belastend. Vetter en Oosterwegel namen zondag ook nog deel aan de 60 meter horden. Vetter werd tweede in 8.37, Oosterwegel 8.44, achter Marijke Esselink, ook een meerkampster die won in 8.36. De drie hordenspecialisten Nadine Visser, Maayke Tjin A-Lin en Zoë Sedney ontbraken.

Dubbel voor Maureen Koster

Maureen Koster pakte de dubbel door net als de 1500 meter ook de 3000 meter winnend af te sluiten. Ze pakte daarbij zaterdag de limiet op de 1500 meter voor de EK indoor en verbrak daarbij haar persoonlijk record uit 2016 met bijna drie seconden.

Schilder stoot kogel naar vierde titel zonder record

Jessica Schilder heeft haar vierde Nederlandse titel indoor bij het kogelstoten veroverd. De 23-jarige Volendamse greep bij de titelstrijd in het Omnisport van Apeldoorn het goud met een afstand van 19,22 meter. Daarmee bleef ze verwijderd van het Nederlands record, dat Jorinde van Klinken eerder deze maand in de Verenigde Staten op 19,57 zette.

Schilder beleefde vorig jaar haar doorbraak naar de wereldtop met bronzen medailles bij de WK indoor in Belgrado en de WK outdoor in het Amerikaanse Eugene. Op de EK in München veroverde ze de Europese titel door de kogel als eerste Nederlandse in de buitenlucht over de 20 meter te stoten (20,24).