Ploeterend PSV hard onderuit in Europa League

Al in de vierde minuut zette Schwaab de Eindhovenaren vanaf elf meter op voorsprong (na hands van James Holland. Na de snelle openingstreffer maakte het weinig indruk wat PSV liet zien. Het was slordig, slap en ongeïnspireerd.

Trainer Mark van Bommel ziet een ploeterend PSV kopje ondergaan in Oostenrijk. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook LASK kon in de eerste helft geen vuist maken en was nauwelijks gevaarlijk voor het doel van Zoet. De Oostenrijkers waren een keer dicht bij de gelijkmaker. Na een hoekschop zeven minuten voor rust wist Érick Gutiérrez de bal met zijn buik van de doellijn weg te halen.

In de tweede helft keek PSV binnen 15 minuten opeens tegen een achterstand aan. Eerst was het Reinhold Ranftl die Zoet met een harde knal het nakijken gaf. Even later tikte Dominik Frieser de bal in de rebound achter Zoet, die er bij beide treffers niet goed uitzag.

Dominik Frieser (L) viert zijn doelpunt met Reinhold Ranftl. Ⓒ AFP

Met nog ruim een kwartier op de klok kreeg PSV pas weer een kans op de gelijkmaker. Na prima werk van Mohammed Ihattaren kreeg Bruma de bal, maar hij verzuimde oog in oog met doelman Schlager te scoren. Daarna werd het allemaal nog erger voor de Eindhovenaren. Invaller João Klauss tekende voor de derde en vierde Oostenrijkse treffer.

Door de 4-1 nederlaag zakt PSV naar de derde plek in de groep D. In het andere groepsduel pakte Sporting Portugal drie punten bij Rosenberg BK dankzijn een 2-0 zege. De Portugezen gaan nu aan de leiding met 9 punten. LASK staat tweede met 7 punten evenveel als PSV dat een slechter doelsaldo heeft. PSVgaat op 28 november bij Sporting Portugal op bezoek.