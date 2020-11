Oranje verslaat Polen, maar mist finaletoernooi van Nations League

De Boer had de basisopstelling van het Nederlands elftal, zoals hij al had aangekondigd ("Ik wil wat frisse benen hebben") , op vier plekken gewijzigd in vergelijking met het duel tegen Bosnië en Herzegovina (3-1) van zondag. Zo begon Luuk de Jong op de bank waardoor Memphis Depay doorschoof naar zijn geliefde positie in de spits.

Kamil Jozwiak viert de openingstreffer van de Polen. Ⓒ REUTERS

Oranje kwam dramatisch uit de startblokken. Na ruim 5 minuten keek het al tegen een achterstand aan. Kamil Jozwiak liep Davy Klaassen eruit, gaf Daley Blind simpel het nakijken en schoot de 1-0 binnen. Een bal op de paal verhinderde even later dat de Polen op een 2-0 voorsprong kwamen. In een levendige eerste helft waarin veel gebeurde had Nederland zeker kansen op de gelijkmaker, maar de afwerking was weinig effectief of de Poolse doelman Lukasz Fabianski bleek een sta-in-de-weg. Zo kopte een volkomen vrijstaande Donyell Malen naast.

Nederland had voor rust kansen genoeg. Hier vond Davy Klaassen de Poolse doelman Lukasz Fabianski op zijn weg. Ⓒ BSR Agency

Nederland kwam niet best uit de kleedkamer. Polen had na twee minuten de 2-0 op het scorebord kunnen zetten. Placheta mocht meteen vuren op Tim Krul, maar hij knalde de bal naast het doel.

Met nog ruim een half uur op de klok bracht De Boer zijn eerste wissel in het veld. Denzel Dumfries loste Hans Hateboer af.

Ook na rust kreeg Oranje een aantal prima kansen om op gelijke hoogte te komen. Zo redde Fabianski knap met zijn vingertoppen op een schot van Memphis Depay. Even daarvoor had de aanvaller van Olympique Lyon nog een klap in zijn gezicht gekregen van Gregortz Krychowiak, maar de scheidsrechter zag er geen kwaad in.

Memphis en Wijnaldum

Oranje probeerde de gelijkmaker te forceren. De Boer wisselde met nog 20 minuten te spelen aanvallend. Owen Wijndal, Steven Berghuis en Donny van de Beek kwamen in het veld voor Patrick van Aanholt, Calvin Stengs en Davy Klaassen.

Daar kwam dan toch nog de gelijkmaker. Jan Bednarek werkte Georginio Wijnaldum naar de grond in het strafschopgebied. Dit buitenkansje was aan Memphis besteed. Met een keiharde knal in de bovenhoek zette hij Oranje vanaf elf meter weer op gelijke hoogte.

Aanvoerder Wijnaldum zette Oranje een paar minuten voor tijd alsnog op voorsprong door de 2-1 te scoren uit een hoekschop. Door de 2-0 winst van Italië op Bosnië en Herzegovina maakte het eigenlijk niet meer uit. Geen finaletoernooi van de Nations League voor het Nederlands elftal.

Frank de Boer kijkt toe hoe Hans Hateboer (links) in de slag is met de Pool Arkadiusz Reca. Ⓒ REUTERS

Na vanavond kan De Boer vier maanden op vakantie alvorens Oranje de volgende drie interlands speelt. Daarna start in mei 2021 de voorbereiding op EURO 2020.