Ajax bevestigt komst Lucas Ocampos

Een reconstructie

Eén ding leek dinsdagavond laat zeker: dat Ocampos (28) voor 20 miljoen euro naar Amsterdam zou komen. Algemeen directeur Edwin van der Sar had een dag eerder alle lichten op groen gezet voor de transfer van de buitenspeler, die in de Johan Cruijff ArenA de opvolger moet worden van Antony. Technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar kwamen tot overeenstemming met Sevilla over de transfersom van Ocampos (20 miljoen euro) en werden het met de speler eens over een meerjarige verbintenis. De Argentijns international was voor de medische keuring naar Amsterdam gevlogen en gaf vlak voor vertrek al interviews over zijn nieuwe club Ajax.

In de nacht van dinsdag op woensdag trok de raad van commissarissen echter de stekker uit de deal, omdat een totaalpakket van meer dan 40 miljoen euro aan transfersom en salaris de rvc te gortig was. En dus kon Ocampos onverrichter zake terug naar Sevilla, waardoor zijn oude club werd overvallen. Sevilla had met Adnan Januzaj al een opvolger in huis en vanwege de financiële spelregels in Spanje kan die alleen worden ingeschreven bij het vertrek van een andere (dure) speler. En dus was Sevilla bereid de transfersom voor Ajax te laten zakken tot 15 miljoen euro, waarmee de rvc óók niet akkoord ging. Alleen een huur van Ocampos was bespreekbaar en zo kwam de Argentijn uiteindelijk op die basis toch nog naar Nederland.

Omdat Hamstra en Huntelaar – inmiddels bekend als H2 – hem knepen of dat wel zou lukken, werd voor de zekerheid toch Hakim Ziyech weer gepolst. De Tovenaar herhaalde alleen te willen komen als hij zou worden gekocht. Een verhuur bleef voor zowel Chelsea als hemzelf onbespreekbaar. Dus streep erdoor. Rond kwart voor vijf dacht Ajax een akkoord met Sevilla en Ocampos te hebben over de huur van de speler voor één seizoen, met een koopoptie. Net voor het sluiten van de transfermarkt werd bekend dat het papierwerk voor middernacht in orde kwam en zodoende de transfer kon doorgaan.

