UPDATE rvc Ajax stemt ook niet in met 15 miljoen euro voor Ocampos

UPDATE 13.46 uur:

Inmiddels is duidelijk dat de raad van commissarissen ook niet instemt met een transfersom van 15 miljoen euro voor Lucas Ocampos. De commissarissen geven Hamstra en Huntelaar wel toestemming om een huurdeal te sluiten. Dat zou Sevilla helpen om binnen de Spaanse financiële regelgeving Andnan Januzaj wel in te schrijven. Of Ocampos en Sevilla open staan voor een verhuur is niet bekend.

Bij Sevilla is men woest op Ajax dat men beticht van amateurisme. Maandag zette algemeen directeur Edwin van der Sar de seinen op groen voor de spraakmakende transfer van de Argentijns international, waarna technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar de deal afmaakten. Ajax bereikte een akkoord met Sevilla over de transfersom van 20 miljoen euro en werd het op hoofdlijnen eens over een persoonlijke meerjarige verbintenis.

Eerder vandaag:

De raad van commissarissen vond het totaalpakket echter veel te duur voor een speler met beperkte of geen restwaarde en blies de deal af. Dat was zuur voor Ocampos, die al in Nederland was en voor zijn vertrek op de luchthaven al had verteld over zijn overstap naar Ajax. Gedesillusioneerd keerde hij dinsdagavond terug naar Spanje.

Opnieuw aangeboden

Het bracht Sevilla, dat met Adnan Januzaj al een vervanger voor Ocampos had gehaald, in de problemen. Door de Spaanse financiële regelgeving moet Sevilla Ocampos voor minimaal 15 miljoen euro verkopen om Januzaj te kunnen inschrijven. Voor dat bedrag is de Argentijn nu opnieuw bij Ajax aangeboden. Of de rvc daar wel mee akkoord gaat, blijkt de komende uren.