Van Nistelrooy: ’Privé-omstandigheden speelden rol bij keus Madueke’

De trainer van PSV moest de nodige slagen om de arm houden. Algemeen directeur Marcel Brands zal na het sluiten van de transfermarkt de financiële situatie en de noodzaak voor het verkopen van spelers toelichten. Dan zal ook duidelijk worden waarom PSV op dit moment nog geen vervangers heeft voor de eerder vertrokken Cody Gakpo en voor Madueke, die naar Chelsea vertrekt.

Voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard verklaarde Van Nistelrooy nog dat er niemand meer zou vertrekken bij PSV. Met een ’mix van emotie’ lichtte hij daarom de recente ontwikkelingen bij de Eindhovense club toe. „Je zegt dat er niemand zal vertrekken in de hoop dat het zo is. Met Madueke zijn we een heel goede speler kwijt. Hij was belangrijk met zijn individuele acties, doelpunten en zijn assists. Zijn vertrek kwam niet uit de lucht vallen. Ik ben er ook steeds in gekend. Natuurlijk wil je als trainer de beste spelers aan boord houden, maar ik kan me inleven in het clubbelang. Je moet natuurlijk ook rekening houden met de financiële situatie.”

Geen noodzaak

Op de vraag of een verkoop van Madueke financieel noodzakelijk was, antwoordde Van Nistelrooy met ’nee’. Met het van de hand doen van Gakpo had PSV de financiën weer op orde. Daarna verwees hij naar 1 februari, de dag waarop Marcel Brands financieel opening van zaken zal geven. Hij vindt het belangrijk dat de achterban weet welke afwegingen er gemaakt moesten worden.

Bij Madueke speelde nog wel wat anders mee. „Die gaf aan dat hij dolgraag wilde terugkeren naar Londen en in dit geval naar Chelsea”, verklaarde Van Nistelrooy over de Engelsman. „Daarbij speelden privé-omstandigheden mee. Het is aan Madueke zelf om daarover te vertellen. De afweging is dan of je een speler bij de club wil houden die niet meer voor 100 procent met PSV bezig is.”

Dat Van Nistelrooy met Gakpo en Madueke twee van zijn topaanvallers zag vertrekken, doet niet af aan de ambities van PSV om dit seizoen voor het kampioenschap te gaan. „Dat wordt altijd verwacht bij deze club. Dat je goede spelers verliest, maakt de kansen op een titel natuurlijk niet groter. Maar ik ga er vanuit dat er nog een paar goede versterkingen komen. Er is nog tijd.”

Van Nistelrooy is nog steeds vol ambitie om PSV verder te brengen. Dat bekrachtigde hij met een metafoor. „Het is natuurlijk prettiger om met 23 graden in een lekker lentezonnetje te voetballen. Maar het is hier even zwaar weer”, doelde hij op het pak sneeuw in Eindhoven. „Het gaat even niet makkelijk. We moeten karakter tonen.”

Sleutelduel

De coach noemt de wedstrijd van zaterdagavond tegen Vitesse een sleutelduel. „We moeten na die wedstrijd tegen Fortuna Sittard zeker een resultaat halen en ook laten zien dat we zonder Gakpo en Madueke nog over een goede ploeg beschikken. Dat signaal moeten we uitstralen”, zei hij.

De komende drie duels worden volgens Van Nistelrooy bepalend voor de rest van het seizoen. PSV speelt dinsdag tegen Emmen, daarna wacht Go Ahead Eagles. De grote vraag is wanneer eventuele vervangers voor Gakpo en Madueke in zullen stromen.

Tegen Vitesse moet Van Nistelrooy het dus doen met het aanwezige potentieel. Mede door een lichte blessure van Ismael Saibari lijkt hij te opteren voor een voorhoede met Xavi Simons, Luuk de Jong en Anwar el Ghazi. Als Simons doorschuift naar de aanval, komt er op het middenveld ruimte vrij voor Joey Veerman of Guus Til. Dat zou dan de derde middenvelder worden, naast Erick Gutierrez en Ibrahim Sangaré.

Mauro Junior sluit na zijn schouderblessure weer aan bij de wedstrijdselectie. Centrale verdediger Olivier Boscagli maakt na een half jaar blessureleed zijn rentree in een oefenwedstrijd van Jong PSV. De Fransman scheurde april vorig jaar een kruisband in zijn knie.

