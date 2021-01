Sport Kort: KNVB wil sportconvenant voor mensenrechten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: KNVB wil een sportconvenant voor mensenrechten

10.12 uur: De KNVB wil dat er een sportconvenant komt voor mensenrechten. Dat verdrag moet ervoor zorgen dat sporters en sportorganisaties op een verantwoorde manier kunnen deelnemen aan internationale evenementen en wedstrijden waar qua mensenrechten veel om te doen is.

„Dankzij een sportconvenant kan de maatschappelijke kracht van sport in samenwerking met de overheid en bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties gezamenlijk en voor de lange termijn worden ingezet om een positieve verandering op het gebied van mensenrechten in een land mogelijk te maken”, aldus de KNVB, die vindt dat de sportwereld, in navolging van het bedrijfsleven, nadrukkelijker onderdeel moet worden van het Nationaal Actieplan Mensenrechten van de Rijksoverheid.

In dit actieplan staat hoe de overheid wil dat bedrijven met mensenrechten omgaan wanneer zij zakendoen. Binnen het actieplan hanteert de overheid een convenantenaanpak. „De convenanten zijn praktisch vaak beter hanteerbaar dan internationale normen en vormen bovendien een platform voor interactie tussen onder meer de overheid, ondernemingen en vakbonden. Hiermee kan de duurzame impact van Nederlandse deelname, ongeacht de sport, aan internationale sportevenementen structureel en groter worden”, zegt de KNVB.

„Op deze manier kan de sport structureel samenwerken met de overheid, misstanden agenderen, de dialoog bevorderen, onderzoek doen, informatie uitwisselen, veranderingen mogelijk maken en een eerlijk sportief speelveld creëren dat voor iedereen toegankelijk is. Sporters uit de hele wereld moeten tenslotte in staat zijn om op het hoogste podium uit te kunnen komen.”

Basketbal: LA Lakers onderuit na dramatisch einde

07.43 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA hun tweede nederlaag op een rij in een uitwedstrijd geleden. Detroit Pistons was met 107-92 te sterk voor de Lakers, die in het vierde kwart bijna zeven minuten lang niet aan scoren toekwamen.

De 92 punten voor de Lakers is het laagste aantal van het seizoen. LeBron James was goed voor 22 punten, maar nam er in het derde en vierde kwart slechts 2 voor zijn rekening. Ook Kyle Kuzman kwam tot 22 punten.

De Lakers, die halverwege nog met 58-56 leidden, verloren voor het eerst dit seizoen twee duels op een rij. Een dag eerder was Philadelphia 76ers met 107-106 net te sterk. De ploeg van James had de eerste tien uitwedstrijden nog in winst omgezet.

Anthony Davis was er niet bij bij de Lakers. Bij Detroit Pistons was Blake Griffin belangrijk met 23 punten.

Houston Rockets boekte de vierde zege op een rij. Portland Trail Blazers werd met 104-101 verslagen. De ploeg uit Houston keek in de beginfase tegen een achterstand van twintig punten aan.