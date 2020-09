Ten Hag: ’Zonder Dest wordt het wel dunnetjes achterin’

De 19-jarige Dest heeft zich in de belangstelling van onder meer Bayern München gespeeld. De rechtsback vertrekt graag naar de laatste winnaar van de Champions League en wil zijn tot de zomer van 2022 lopende contract bij Ajax niet verlengen.

Hoger bod

Bayern München heeft al 15 miljoen euro over voor Dest, die zich vorig seizoen in het basiselftal van Ajax speelde. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil de international van de Verenigde Staten voor dat bedrag echter niet laten gaan. De verwachting is dat de kampioen van Duitsland snel met een hoger bod komt.

Dest zou de vierde basisspeler zijn die Ajax gaat verlaten, na Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion). „Aan de ene kant is het een compliment dat een jongen uit onze eigen opleiding weer naar de absolute top gaat”, zei Ten Hag.

’Aan onszelf denken’

„Maar wij moeten zo wel steeds opnieuw beginnen. Zonder Dest wordt het dunnetjes achterin en moeten we misschien wel de transfermarkt op. De Champions League begint volgende maand ook weer en dan willen we een ingespeeld team hebben.” Ajax loopt ook nog steeds het risico dat Nicolas Tagliafico en André Onana vertrekken voordat de transfermarkt in oktober weer op slot gaat. „We respecteren afspraken die we met ze hebben gemaakt”, zei Ten Hag. „Maar we moeten op een gegeven moment ook aan onszelf denken. Het wordt steeds lastiger om goede vervangers te vinden.”

Ajax gaat mogelijk ook de transfermarkt op als Dest, Tagliafico en Onana blijven. „Als we denken dat we ons kunnen versterken, dan zullen we dat zeker doen”, zei Ten Hag.

De coach neemt Dest ’gewoon’ in de wedstrijdselectie op en kan zondag in de Johan Cruijff ArenA ook beschikken over Lisandro Martinez. De Argentijn is hersteld van de blessure die hem vorige week het competitieduel met Sparta kostte. Tagliafico is na zijn rode kaart tegen de Rotterdammers geschorst.

