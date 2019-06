Succesvolle rentree Sharapova

De Russin was bij haar terugkeer in wedstrijdverband met 7-6(8), 6-0 te sterk voor de Slowaakse Viktoria Kuzmova, die in de tweede set maar zes punten won.

Sharapova treft in de volgende ronde mogelijk de als eerste geplaatste Duitse Angelique Kerber, die het eerst nog opneemt tegen de Belgische Ysaline Bonaventure.

De 32-jarige Sharapova, die een wildcard ontving voor het grastoernooi op Spaanse bodem, kwam dit seizoen nog amper in actie vanwege een schouderblessure. Begin dit seizoen haalde de nummer 31 van de wereld op de Australian Open de vierde ronde.