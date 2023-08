Trotse Joop Zoetemelk: ’Ik drink er een flink glas op’

In het Franse dorpje Germigny-l’Evêque zat Zoetemelk de laatste drie uur van de race gebiologeerd aan de buis gekluisterd, laat hij weten. „Het was een geweldige koers, we hebben 100 kilometer strijd gezien. Veel andere renners zullen zeggen dat het geen WK-waardig parcours was, maar voor specialisten als Van der Poel en Wout van Aert was dit op het lijf geschreven.”

Toen MvdP op 16,5 kilometer van de streep op het kletsnatte wegdek klapte, hield ook Zoetemelk even de adem in. „Je vraagt je als eerste af hoe ernstig het is. Je zag wel dat hij gehavend was, maar toen hij weer vrij snel op zijn fiets klom, wist ik dat het met hemzelf meeviel. Maar dan heb je natuurlijk ook nog te maken met het materiaal. Je ziet in alles op zo’n moment dat het een crosser is, want die zijn gewend om met malheur om te gaan”, aldus Zoetemelk, die zelf in zijn gewonnen Tour de France van 1980 ten val kwam, nota bene door zijn eigen ploegmaat Johan van der Velde. „Op zo’n moment denk je maar één ding: ik moet door. Dus je pakt meteen je fiets.”

Bekijk ook: Heroïsche Mathieu van der Poel ondanks valpartij wereldkampioen wielrennen

„Je ziet nu dat hij de Tour vooral reed om op dit WK goed te zijn”, vervolgt Zoetemelk. „Als die jongen ergens zijn zinnen op heeft gezet, lukt het hem heel vaak. We hebben het dit jaar tijdens Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix gezien. En dat het WK-goud hem in drie pogingen door de vingers glipte, heeft hem ook niet van zijn stuk gebracht. Echt, ik vind dit hartstikke mooi en ga er een flink glas champagne op drinken. Die staat bij mij altijd koud…”