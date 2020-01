PSV ziet na Bergwijn ook Pereiro vertrekken

Naar verluidt gaat het om een overstap naar de Italiaanse club Cagliari, dat in de Serie A op de zesde plek staat.

PSV liet weten dat Bergwijn en Pereiro beiden ontbreken op de training. De Eindhovenaren bereikten in de nacht van maandag op dinsdag een principeakkoord met Tottenham Hotspur over de transfer van Bergwijn. De 22-jarige aanvaller is onderweg naar Engeland om zijn overstap af te ronden. PSV zou ruim 30 miljoen euro ontvangen voor de international van Oranje.

Pereiro kwam dit seizoen amper in actie. De 24-jarige aanvaller startte slechts één keer in de basis in de eredivisie. In drie invalbeurten wist hij wel twee doelpunten te maken. Afgelopen zomer ketste een transfer naar Spartak Moskou af. Pereiro werd de afgelopen weken al in verband gebracht met FC Cincinnati en Aston Villa.

Bekijk ook: PSV en Spurs akkoord over Bergwijn