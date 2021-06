’Dreamchaser’ Memphis Depay gaat bij FC Barcelona nieuwe poging wagen in de top

Memphis Deapy is dolblij met zijn overstap naar Barcelona. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Op zaterdag was er dan eindelijk het verlossende woord. Memphis Depay krijgt zijn droomtransfer naar FC Barcelona, die al een jaar in de lucht hing. „Droom groot, mijn kind, droom groot. Ik ben super excited om naar mijn nieuwe club te gaan”, tweette de spits van het Nederlands elftal, die voor twee jaar heeft getekend en in Catalonië wordt herenigd met oud-bondscoach Ronald Koeman.