Go Ahead wint in blessuretijd en bezorgt FC Utrecht enorme kater

En dan hadden de gasten ook nog eens reden tot klagen vanwege een zeer opmerkelijke arbitrale beslissing. Kort voor rust was er een curieus moment in de Galgenwaard, waarbij de ploeg uit Deventer, die op dat moment met 1-0 achter stond, al gelijk had kunnen komen. Isac Lidberg schoot van dichtbij op het Utrechtse doel, maar FC Utrecht-verdediger Ramon Hendriks wierp zich met twee uitgestoken armen in de baan van het schot. De bal kwam op een uitgestoken arm, maar scheidsrechter Alex Bos, die Bas Nijhuis na diens pijnlijke ervaring deze week met een boom verving, floot niet.

Het spel ging nog even door, waarna Bos door VAR Laurens Gerrets naar het scherm werd geroepen. Maar ook na het zien van de beelden bleef Bos bij zijn beslissing dat het geen strafschop was, tot groot onbegrip van Go Ahead Eagles en vrijwel alle neutrale voetbalkijkers.

FC Utrecht speelde voor de gelegenheid met een jeugdig verdedigingscentrum. Modibo Sagnan is na enkele mindere wedstrijden zijn plek kwijtgeraakt aan Hendriks, de jonge linkercentrumverdediger, die door FC Utrecht is gehuurd van Feyenoord en die snel hersteld is van een kruisbandblessure. Daarnaast was Mike van der Hoorn afwezig door ziekte. De routinier werd vervangen door Ruben Kluivert. Nick Viergever was hersteld van een voetblessure en speelde als linksback. Voorin was er ditmaal een plekje voor Anthony Descotte, die de voorkeur kreeg boven Victor Jensen, en daarmee zijn basisdebuut maakte voor FC Utrecht na drie korte invalbeurten.

Tramaanslag

Voor de wedstrijd werd de tramaanslag in Utrecht, die op de dag af vier jaar geleden plaatsvond, herdacht met een minuut stilte. Na 19 minuten werd het spel stilgelegd en werd met een minuut applaus stilgestaan bij de terreuraanslag.

FC Utrecht nam het initiatief in de wedstrijd en kreeg via Sander van de Streek een goede kans om de score te openen. Dat gebeurde even later alsnog na een prima actie van Tasos Douvikas. De topscorer van de Eredivisie zette zijn cipier Gerrit Nauber goed weg, waardoor hij vrije doortocht kreeg richting het doel van Jeffrey de Lange. Oog in oog met de doelman bleef Douvikas koel, waarmee hij zijn totaal aantal goals dit Eredivisie-seizoen opvoerde naar 13.

FC Utrecht kon maar kort genieten van de voorsprong, want in de derde minuut van de blessuretijd van de eerste helft maakte de ploeg van Hake alweer gelijk. Achterin bij de thuisploeg lag het compleet open en Oliver Edvardsen kon van dichtbij intikken.

Niveau omlaag

Na rust werd het niveau van de wedstrijd lager en wisten beide ploegen weinig meer af te dwingen. De grootste kans was voor Van de Streek namens de thuisploeg, die met Taylor Booth en Bart Ramselaar nog enkele kwaliteitsimpulsen kon geven vanaf de bank. Maar ook zij maakten niet het verschil en in blessuretijd maakte invaller Willumsson er zelfs 1-2 van in de Galgenwaard, waar FC Utrecht nu al vier duels op rij niet meer heeft gewonnen. Van SV Spakenburg in de KNVB-beker, Fortuna Sittard en Go Ahead werd verloren, terwijl de thuisbeurt tegen PSV een puntje opleverde. Voor de ploeg uit Deventer was het een welkome driepunter in de strijd tegen degradatie. Het team van Hake staat inmiddels negen punten boven een degradatieplek en is nog maar vijf punten verwijderd van de magische 34 punten-grens, die veel trainers aanhouden als het puntentotaal dat voldoende is voor lijfsbehoud.

Frans van Seumeren stak na afloop van het door FC Utrecht verloren duel zijn woede niet onder stoelen of banken. De eigenaar van de club stormde briesend de kleedkamer binnen en gaf de ploeg woedend onder uit de zak.

