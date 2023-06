MMA-vechter Conor McGregor beschuldigd van seksuele aanranding na NBA-finale

Volgens de vrouw gebeurde dat op 9 juni in de toiletten in het Kaseya Center, waar de basketbalfinale werd gespeeld. Volgens haar bestaan er videobeelden die een deel van het verhaal staven.

De politie van Miami bevestigt dat een onderzoek is geopend. De advocate van McGregor ontkent en zegt dat haar cliënt „zich niet laat intimideren.”

McGregor mepte dezelfde avond een mascotte knock-out bij een foutgelopen reclamestunt.

In september 2020 werd op Corsica ook al een klacht wegens seksuele agressie ingediend tegen McGregor. Hij werd toen in hechtenis geplaatst maar na enkele dagen vrijgelaten zonder verdere vervolging.

McGregor is na een letsel in 2021 niet meer actief als Mixed Martial Arts-vechter. Hij zou in augustus zijn comeback maken bij vechtsportorganisatie UFC en coacht intussen een team in de realityshow The Ultimate Fighter van de UFC. De organisatie liet al weten dat ze op de hoogte is van de recente aantijgingen.

Ook de NBA en Miami Heat verklaren op de hoogte te zijn en de zaak te onderzoeken.