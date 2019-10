Twentevrouwen houden schade beperkt tegen Wolfsburg

Twee weken geleden eindigde het eerste duel in Wolfsburg in 6-0. De Nederlandse international Dominique Bloodworth scoorde in dat duel twee keer. In Enschede was alleen Anna Blässe trefzeker. Danique Ypema kreeg in de 78e minuut de rode kaart bij de thuisploeg.

Basisspeelster Lineth Beerensteyn bereikte met Bayern München de kwartfinales. Het thuisduel met FC BIIK Kazigoert won de Duitse ploeg met 2-0. De wedstrijd in Kazachstan eindigde in 5-0 voor Bayern.

Titelhouder Olympique Lyon won thuis met 7-0 van Fortuna Hjørring uit Denemarken. De Nederlandse aanvalster Shanice van de Sanden, ook terug bij Oranje na een enkelblessure, speelde de gehele wedstrijd, maar kwam niet tot scoren. Olympique had de eerste wedstrijd met 4-0 gewonnen.