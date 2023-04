Vingegaard slaat toe in derde rit Ronde van Baskenland

Vingegaard, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 2022, nam de leiderstrui over van Ide Schelling. De Nederlander had de tweede etappe gewonnen. Landa volgt op 5 seconden. De rit ging woensdag van Errenteria naar Amasa, over ruim 150 kilometer.

„Dit is een van mijn favoriete wedstrijden en mede daarom ben ik heel blij met de overwinning”, zei Vingegaard. Als bijna vanzelfsprekend dankte hij zijn teamgenoten. „De rit was zwaar en de omstandigheden waren lastig. Gelukkig slaagden de jongens erin mij voor de laatste klim in goede positie te brengen. Daardoor kon ik het afmaken. Ik kijk nu van dag tot dag, maar uiteraard zou het mooi zijn als ik de leiderstrui hier weet te behouden.”

Santurtzi is donderdag start- en aankomstplaats voor de 175,7 kilometer lange vierde rit. De berg La Asturiana vormt de voornaamste beproeving. De top ligt op 15 kilometer van de finish.