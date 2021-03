Turkije maakt in groep van Oranje ook indruk tegen Noorwegen: 3-0

Ozan Tufan was deze keer de gevierde man. Hij kwam in Zuid-Spanje twee keer tot scoren. Caglar Söyüncü maakte het andere doelpunt voor de Turken. Aanvoerder Burak Yilmaz, die tegen Oranje drie keer scoorde, was tegen de Noren niet trefzeker.

De Scandinaviërs stelden teleur in Malaga. De aanvallers Erling Haaland en Alexander Sørloth kwamen verscheidene keren in scoringspositie, maar ontbeerden geluk en scherpte in de afronding. AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø werd in de 67e minuut gewisseld. Noorwegen beëindigde het duel met tien man door een rode kaart in de 80e minuut voor Kristian Thorstvedt.

Voor de Noren was een optreden in het eigen stadion in Oslo vanwege de strenge reisbeperkingen in het Scandinavische land door het coronavirus niet mogelijk. Noorwegen speelde afgelopen woensdag in en tegen Gibraltar (0-3) en bleef daarna in Spanje door de verplaatsing van het duel met Turkije naar Malaga.

Montenegro wint ook tweede duel in Nederlandse WK-poule

In de WK-kwalificatiepoule van het Nederlands elftal heeft Montenegro ook de tweede wedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Miodrag Radulovich won in Podgorica met 4-1 van Gibraltar. Namens de thuisploeg kwamen Fatos Beciraj, Marko Simic, Zarko Tomasevic en Stevan Jovetic tot scoren. Reece Styche benutte voor de bezoekers een strafschop.

Montenegro won afgelopen woensdag met 2-1 van Letland, dat zaterdagavond met 2-0 verloor in en tegen Nederland. Gibraltar, de nummer 195 van de FIFA ranking, opende de WK-kwalificatie met een thuisnederlaag tegen Noorwegen (0-3).