Davy Klaassen is trots op ’het wonder van Werder’

Davy Klaassen had nooit verwacht dat hij ooit degradatievoetbal zou spelen. „Maar gelukkig bleek ik tegen de druk bestand.” Ⓒ ANP/HH

De kampioenschappen die Davy Klaassen (27) in 2012, 2013 en 2014 met Ajax vierde en het behalen van de Europa League-finale, zijn zonder twijfel de hoogtepunten in zijn carrière. Niet zo gek ook voor een speler die sinds zijn elfde deel uitmaakte van de jeugdopleiding, de aanvoerdersband droeg en is vergroeid met de club. Maar kampioensschalen horen bij Ajax en daarom vindt Klaassen de prestatie die hij dit seizoen met Werder Bremen leverde misschien wel spectaculairder dan zijn eerdere Amsterdamse prijzenhonger.