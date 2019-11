KNVB steunt alle acties tegen racisme

Op initiatief van Excelsior Maassluis, de oude club van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira die zondag door enkele fans van FC Den Bosch racistisch werd bejegend, blijven de spelers van alle clubs in de Tweede -en Derde Divisie en de Hoofdklasse na de aftrap een minuut stilstaan.

De KNVB steunt alle acties die worden genomen, ook in het amateurvoetbal. „Sommigen kiezen ervoor het voorbeeld van de profclubs te volgen door een minuut niet te voetballen. Anderen gaan voor een handshake of vinden een andere verbindende vorm om te laten zien dat voetbal gaat om verbinding en er geen ruimte is voor racisme. De KNVB juicht het toe dat iedereen zijn eigen vorm bedenkt en ondersteunt volledig de visie en noodzaak om gezamenlijk als voetbalwereld en samenleving tegen racisme en discriminatie op te staan.”

De spelers van het Nederlands elftal lieten begin deze week met een paar duidelijke statements van zich horen en de clubs uit de Eredivisie en eerste divisie staan tijdens de komende speelronde na de aftrap een minuut stil op het veld. Op de digitale borden in de stadions verschijnt de tekst ’Racisme? Dan voetballen we niet!’.

Op initiatief van Gert-Jan Bunt, voorzitter van Excelsior Maassluis, volgen de clubs uit de hoogste drie afdelingen van de amateurs dat voorbeeld. „Toen ik de beelden zag en de emotie op het gezicht van ’Achie’, onze Achie, was ik heel erg geraakt”, zegt Bunt. „De emotie spatte van zijn gezicht af. Wat gebeurd is, kan gewoon niet. Dit tolereren we niet. We moeten voor eens en voor altijd een grens trekken.”