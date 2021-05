Jürgen Klopp waarschuwt: ’Niemand zou Virgil van Dijk moeten forceren deel te nemen aan EK’

Wanneer aan Klopp wordt gevraagd wie de beslissing neemt of Van Dijk beschikbaar is voor Oranje tijdens het EK, is hij duidelijk: ’Van Dijks knie. Kijk, ik wil hem niet tegenhouden, maar je kunt ook niks forceren.”

„Het herstel na een dergelijke zware blessure begint altijd met voor jezelf lopen, maar meedoen aan de groepstraining is weer een heel aantal stappen verder in het proces. Het zal nog even duren voor hij daar aan toe is.”

„Hij kan niet na tien, elf maanden afwezigheid een week meetrainen en daarna opgesteld worden. Iedereen die lang genoeg meedraait in de voetbalwereld weet dat dat onmogelijk is. Niemand zou zijn deelname aan het aankomende EK moeten forceren. We hebben het hier over een speler en zijn carrière.”

„Maar uiteindelijk is het een beslissing van Virgil en zal hij enorm worden beïnvloed door het gevoel in zijn knie”, besloot de coach van Liverpool.

Liverpool speelt na het duel met United nog vier competitiewedstrijden, waarvan de laatste op 23 mei. Het Nederlands elftal speelt de eerste wedstrijd op het EK op zondag 13 juni.

