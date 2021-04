Klopp tempert verwachtingen rond herstel Virgil van Dijk

„Virgil maakt zijn meters, Jordan Henderson maakt zijn meters, Joël Matip doet dat en Joe Gomez doet dat ook”, zei Klopp in zijn praatje in de aanloop naar de uitwedstrijd bij Manchester United van zondagmiddag.

„Maar je moet je voorstellen dat het erg zou zijn als ze dat momenteel níet zouden kunnen doen. Het herstel na een dergelijke zware blessure begint altijd met voor jezelf lopen, maar meedoen aan de groepstraining is weer een heel aantal stappen verder in het proces. Het zal nog even duren voor ze daar aan toe zijn.”

Liverpool speelt na het duel met United nog vier competitiewedstrijden, waarvan de laatste op 23 mei. Het Nederlands elftal speelt de eerste wedstrijd op het EK op zondag 13 juni.

