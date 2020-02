Rentree Ridgeciano Haps en Sven van Beek bij Feyenoord

Haps speelde de eerste 45 minuten, Van Beek kwam na rust in het veld. Feyenoord won het duel op Varkenoord met 1-0 dankzij een strafschop in de laatste minuut van de eveneens ingevallen Sam Larsson.

Linksback Haps speelde op 10 november zijn laatste wedstrijd in de hoofdmacht van Feyenoord. Bij afwezigheid van Haps greep Tyrell Malacia z’n kans in de basis. Van Beek kwam dit seizoen nog helemaal niet in actie. De 25-jarige verdediger, die de laatste jaren al zo vaak te maken had met fysieke problemen, liep aan het einde van de voorbereiding een enkelblessure op.

Feyenoord zou zondag tegen AZ spelen, maar die wedstrijd werd vanwege de storm uitgesteld. De ploeg van trainer Dick Advocaat neemt het donderdag in de kwartfinale van het bekertoernooi op tegen sc Heerenveen.