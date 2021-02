Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: ’Sampaoli nieuwe trainer Olympique Marseille’

10:30 uur Jorge Sampaoli is op weg naar Olympique Marseille. Volgens verscheidene media ondertekent de 60-jarige Argentijnse trainer snel een contract bij de Franse voetbalclub.

Sampaoli is nu nog actief bij de Braziliaanse club Atlético Mineiro. In een open brief heeft hij al afscheid genomen van de supporters. Sampaoli was in Europa eerder werkzaam als trainer van Sevilla, in het seizoen 2016/2017. Daarna ging hij aan de slag als bondscoach van Argentinië, waarmee hij bij het WK van 2018 in de achtste finales werd uitgeschakeld.

André Villas-Boas leverde begin deze maand zijn contract in als trainer van Olympique Marseille.