Stengs hervat training en hoopt thuisduel met Feyenoord te halen

Voetbal: Trainer Buijs van FC Groningen tegen Feyenoord terug op de bank

13.44 uur: Danny Buijs keert woensdag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord terug op de bank bij FC Groningen. De 38-jarige trainer ontbrak zondag in het duel met sc Heerenveen omdat hij in contact was geweest met iemand die positief had getest op het coronavirus. Buijs testte weliswaar negatief, maar wilde geen risico nemen. Keeperstrainer Sascha Marth en technisch directeur Mark-Jan Fledderus reisden om dezelfde reden niet mee naar Heerenveen, waar het 1-1 werd.

„Ik ben eerder afwezig geweest bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord om privéredenen, maar dit was heel anders. Je voelt je goed, je hebt een negatieve uitslag van een coronatest en toch is het beter om niet in de buurt van anderen te komen. Maar goed: het was beter dat ík thuis op de bank zat dan één van de spelers. We willen graag alle risico’s op besmetting zo klein mogelijk houden”, aldus Buijs.

FC Groningen staat zesde in de Eredivisie, Feyenoord is de nummer 4. Het verschil tussen de twee clubs is 4 punten.

Tennis: Griekspoor naar tweede ronde in Montpellier

13.16 uur: Tallon Griekspoor staat in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Montpellier. De 24-jarige Nederlandse tennisser was dinsdag in drie sets te sterk voor de Amerikaan Marcos Giron: 6-2 6-7 (5) 6-3.

Griekspoor, de nummer 160 van de wereld, had het toernooi bereikt via de kwalificaties. Het is voor de Haarlemmer de derde keer dat hij de tweede ronde van een ATP-toernooi bereikte. De vorige twee keer gebeurde dat bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, in 2018 en 2019.

Voor een plek in de kwartfinale neemt Griekspoor het op tegen de Fransman Ugo Humbert, de mondiale nummer 32.

Voetbal: Sc Heerenveen laat Fernández op huurbasis terug naar Uruguay gaan

13.04 uur: Joaquín Fernández is zonder een officiële wedstrijd te spelen alweer vertrokken bij sc Heerenveen. De 22-jarige Uruguayaanse verdediger wordt voor de rest van het jaar verhuurd aan Montevideo City Torque.

Fernández was in augustus door Heerenveen gehaald als vervanger van Sven Botman. De van River Plate afkomstige speler wist niet direct te overtuigen. Omdat het beloftenteam van sc Heerenveen vanwege het coronavirus niet speelt, vindt de Friese club het verstandiger Fernández in eigen land weer speeltijd op te laten doen.

Voetbal: Stengs hervat training en hoopt thuisduel met Feyenoord te halen

13.03 uur: Calvin Stengs heeft dinsdag de training bij AZ hervat. De aanvaller deed nog niet met de groep mee, maar trainde individueel, laat een woordvoerster van de club weten.

Stengs ontbrak zaterdag in de door AZ met 4-1 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo omdat hij ziek was. De international hoopt nu op tijd fit te zijn voor het thuisduel met Feyenoord van zondag. AZ staat op de derde plaats en Feyenoord is vierde.

Tennis: Halep meldt zich af voor Qatar Open

12:31 uur De Roemeense tennisster Simona Halep heeft zich afgemeld voor het Qatar Open, het sterk bezette WTA-toernooi dat begint maart wordt gehouden in Doha. Een specifieke reden voor de afmelding van de nummer 3 van de wereld gaf de organisatie van het toernooi niet.

Halep reikte in de Australian Open tot de kwartfinales. Daarin verloor ze van de Amerikaanse Serena Williams.

De Australische Ashleigh Barty, nummer 1 van de wereld, is wel van plan mee te doen in Doha. De Nederlandse Kiki Bertens wil in het Qatar Open haar rentree maken. Ze was er maanden uit na een achillespeesoperatie.

Voetbal: Rankovic keert als assistent-trainer terug bij Sparta Rotterdam

11:21 uur Aleksandar Rankovic keert terug bij Sparta Rotterdam. De 42-jarige Serviër gaat vanaf komend seizoen aan de slag als assistent van hoofdtrainer Henk Fraser.

Rankovic neemt de plek in van Gérard de Nooijer, die bij de club heeft aangegeven zijn loopbaan ergens anders te willen voortzetten.

Rankovic fungeerde al als assistent van Fraser bij Vitesse en bij Sparta Rotterdam. Dit seizoen begon hij bij ADO Den Haag aan zijn eerste baan als hoofdcoach. Rankovic werd in november ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Ruud Brood volgde hem bij ADO op.

Voetbal: ’Sampaoli nieuwe trainer Olympique Marseille’

10:30 uur Jorge Sampaoli is op weg naar Olympique Marseille. Volgens verscheidene media ondertekent de 60-jarige Argentijnse trainer snel een contract bij de Franse voetbalclub.

Sampaoli is nu nog actief bij de Braziliaanse club Atlético Mineiro. In een open brief heeft hij al afscheid genomen van de supporters. Sampaoli was in Europa eerder werkzaam als trainer van Sevilla, in het seizoen 2016/2017. Daarna ging hij aan de slag als bondscoach van Argentinië, waarmee hij bij het WK van 2018 in de achtste finales werd uitgeschakeld.

André Villas-Boas leverde begin deze maand zijn contract in als trainer van Olympique Marseille.