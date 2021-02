Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Willem II voelt de druk in degradatiekraker tegen ADO Den Haag

16.26 uur: De belangen in de inhaalwedstrijd woensdag tussen Willem II en ADO Den Haag (aanvang: 16.30 uur) zijn groot. De nummers 16 en 17 van de Eredivisie hebben evenveel punten, in de wetenschap dat in dit seizoen ook de voorlaatste ploeg degradeert. Een overwinning in Tilburg is voor Willem II verplicht, zo stelt trainer Zeljko Petrovic onomwonden vast.

„Het is een enorm belangrijke wedstrijd”, geeft hij toe. „Die druk voelen we en daar hoeven we ook niet voor weg te lopen. We moeten veel strijd leveren en aan onze supporters en de mensen binnen de club laten zien dat we er alles aan doen om onderin weg te komen.”

Willem II leverde vrijdagavond thuis tegen FC Utrecht (0-6) een wanprestatie. „We hebben besproken wat fout ging en wat beter moet”, geeft Petrovic aan. „Tegen ADO moeten we in alle opzichten scherper zijn. Hoger tempo, feller in duels, beter in communicatie. ADO is niet van het niveau Utrecht, maar als wij niet beter voor de dag komen dan vrijdag, dan wordt het woensdag ook een moeilijke avond.”

In de degradatiestrijd kan Willem II waarschijnlijk weer rekenen op Freek Heerkens en Pol Llonch. Volgens Petrovic keert Kwasi Wriedt terug in de spits.

Voetbal: Aké ontbreekt nog bij Manchester City

16.25 uur: Nathan Aké van Manchester City moet ook de eerste wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach in de achtste finales van de Champions League overslaan. De Nederlandse international is nog altijd niet fit. Hij kwam in 2021 nog niet in actie voor de koploper van de Premier League.

Volgens trainer Pep Guardiola zijn er verder geen personele problemen in zijn selectie. City heeft de laatste achttien wedstrijden, in alle competities gewonnen, en begint daardoor woensdag als grote favoriet aan het tweeluik met de huidige nummer 8 van Duitsland.

„Borussia verdient net zoveel respect als al onze andere tegenstanders”, betoogde Guardiola. „Voor ons is het een normale wedstrijd. We bereiden ons op dezelfde manier voor als we eerder hebben gedaan voor onze duels met Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur en Everton.”

De uitwedstrijd van City wordt vanwege de Duitse coronaregels in Boedapest gespeeld.

Voetbal: Bondscoach Gorré roept Leeuwin op voor Surinaamse elftal

14.27 uur: Ramon Leeuwin maakt deel uit van de voetbalselectie van het Surinaamse elftal voor de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden. Het is voor het eerst dat de 33-jarige verdediger van AZ door bondscoach Dean Gorré is opgeroepen.

Suriname speelt 24 maart een thuiswedstrijd tegen de Kaaimaneilanden. Drie dagen later volgt het uitduel met Aruba.

Door de introductie van een zogenoemd sportpaspoort door de Surinaamse regering werd het eind 2019 mogelijk Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst te selecteren voor het Surinaamse elftal. Onder anderen Ryan Donk, Kelvin Leerdam, Florian Jozefzoon, Diego Biseswar en Sheraldo Becker werden door Gorré al verwelkomd.

Suriname neemt het in de eerste ronde van de WK-kwalificatie behalve tegen de Kaaimaneilanden en Aruba ook op tegen Canada en Bermuda.

Voetbal: PSV-verdediger Obispo na half jaar blessureleed weer terug

14.26 uur: Armando Obispo maakt dinsdag deel uit van de selectie van Jong PSV voor de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De 21-jarige verdediger raakte eind augustus, in voorbereiding op het nieuwe seizoen, geblesseerd en kwam daarna niet meer in actie.

Obispo doorliep vanaf 2007 de jeugdopleiding van PSV. Vorig seizoen verhuurden de Eindhovenaren hem aan Vitesse, waar hij een vaste basisspeler was. PSV haalde hem na dat succesvolle seizoen terug. Obispo raakte geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt op 22 augustus.

Voetbal: Trainer Buijs van FC Groningen tegen Feyenoord terug op de bank

13.44 uur: Danny Buijs keert woensdag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord terug op de bank bij FC Groningen. De 38-jarige trainer ontbrak zondag in het duel met sc Heerenveen omdat hij in contact was geweest met iemand die positief had getest op het coronavirus. Buijs testte weliswaar negatief, maar wilde geen risico nemen. Keeperstrainer Sascha Marth en technisch directeur Mark-Jan Fledderus reisden om dezelfde reden niet mee naar Heerenveen, waar het 1-1 werd.

„Ik ben eerder afwezig geweest bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord om privéredenen, maar dit was heel anders. Je voelt je goed, je hebt een negatieve uitslag van een coronatest en toch is het beter om niet in de buurt van anderen te komen. Maar goed: het was beter dat ík thuis op de bank zat dan één van de spelers. We willen graag alle risico’s op besmetting zo klein mogelijk houden”, aldus Buijs.

FC Groningen staat zesde in de Eredivisie, Feyenoord is de nummer 4. Het verschil tussen de twee clubs is 4 punten.

Tennis: Griekspoor naar tweede ronde in Montpellier

13.16 uur: Tallon Griekspoor staat in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Montpellier. De 24-jarige Nederlandse tennisser was dinsdag in drie sets te sterk voor de Amerikaan Marcos Giron: 6-2 6-7 (5) 6-3.

Griekspoor, de nummer 160 van de wereld, had het toernooi bereikt via de kwalificaties. Het is voor de Haarlemmer de derde keer dat hij de tweede ronde van een ATP-toernooi bereikte. De vorige twee keer gebeurde dat bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, in 2018 en 2019.

Voor een plek in de kwartfinale neemt Griekspoor het op tegen de Fransman Ugo Humbert, de mondiale nummer 32.

Voetbal: Sc Heerenveen laat Fernández op huurbasis terug naar Uruguay gaan

13.04 uur: Joaquín Fernández is zonder een officiële wedstrijd te spelen alweer vertrokken bij sc Heerenveen. De 22-jarige Uruguayaanse verdediger wordt voor de rest van het jaar verhuurd aan Montevideo City Torque.

Fernández was in augustus door Heerenveen gehaald als vervanger van Sven Botman. De van River Plate afkomstige speler wist niet direct te overtuigen. Omdat het beloftenteam van sc Heerenveen vanwege het coronavirus niet speelt, vindt de Friese club het verstandiger Fernández in eigen land weer speeltijd op te laten doen.

Voetbal: Stengs hervat training en hoopt thuisduel met Feyenoord te halen

13.03 uur: Calvin Stengs heeft dinsdag de training bij AZ hervat. De aanvaller deed nog niet met de groep mee, maar trainde individueel, laat een woordvoerster van de club weten.

Stengs ontbrak zaterdag in de door AZ met 4-1 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo omdat hij ziek was. De international hoopt nu op tijd fit te zijn voor het thuisduel met Feyenoord van zondag. AZ staat op de derde plaats en Feyenoord is vierde.

Tennis: Halep meldt zich af voor Qatar Open

12:31 uur De Roemeense tennisster Simona Halep heeft zich afgemeld voor het Qatar Open, het sterk bezette WTA-toernooi dat begint maart wordt gehouden in Doha. Een specifieke reden voor de afmelding van de nummer 3 van de wereld gaf de organisatie van het toernooi niet.

Halep reikte in de Australian Open tot de kwartfinales. Daarin verloor ze van de Amerikaanse Serena Williams.

De Australische Ashleigh Barty, nummer 1 van de wereld, is wel van plan mee te doen in Doha. De Nederlandse Kiki Bertens wil in het Qatar Open haar rentree maken. Ze was er maanden uit na een achillespeesoperatie.

Voetbal: Rankovic keert als assistent-trainer terug bij Sparta Rotterdam

11:21 uur Aleksandar Rankovic keert terug bij Sparta Rotterdam. De 42-jarige Serviër gaat vanaf komend seizoen aan de slag als assistent van hoofdtrainer Henk Fraser.

Rankovic neemt de plek in van Gérard de Nooijer, die bij de club heeft aangegeven zijn loopbaan ergens anders te willen voortzetten.

Rankovic fungeerde al als assistent van Fraser bij Vitesse en bij Sparta Rotterdam. Dit seizoen begon hij bij ADO Den Haag aan zijn eerste baan als hoofdcoach. Rankovic werd in november ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Ruud Brood volgde hem bij ADO op.

Voetbal: ’Sampaoli nieuwe trainer Olympique Marseille’

10:30 uur Jorge Sampaoli is op weg naar Olympique Marseille. Volgens verscheidene media ondertekent de 60-jarige Argentijnse trainer snel een contract bij de Franse voetbalclub.

Sampaoli is nu nog actief bij de Braziliaanse club Atlético Mineiro. In een open brief heeft hij al afscheid genomen van de supporters. Sampaoli was in Europa eerder werkzaam als trainer van Sevilla, in het seizoen 2016/2017. Daarna ging hij aan de slag als bondscoach van Argentinië, waarmee hij bij het WK van 2018 in de achtste finales werd uitgeschakeld.

André Villas-Boas leverde begin deze maand zijn contract in als trainer van Olympique Marseille.