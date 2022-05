Wielrenster Ellen van Dijk verpulvert werelduurrecord

De 35-jarige Nederlandse, regerend wereldkampioen tijdrijden, knalde naar een afstand van 49,254 kilometer. Dat was meer dan genoeg om het record van Joscelin Lowden te verbreken. De Britse reed vorig jaar op dezelfde baan in een uur tijd een 48,405 kilometer.

Op een speciaal voor haar gemaakte tijdritfiets van haar ploegsponsor Trek-Segafredo en in een speciaal tijdritpak reed Van Dijk een uur lang met het hoofd naar beneden in een aerodynamische houding. In een uur tijd reed ze 197 rondjes op de Zwitserse baan.

Met het record treedt Van Dijk in de voetsporen van Keetie van Oosten-Hage en Leontien van Moorsel die het werelduurrecord eerder in handen hadden. Van Oosten-Hage veroverde het record in 1978 in München. Ze kwam toen tot 43,082 kilometer. Van Moorsel kwam in 2003 in Mexico-Stad tot 46,065 kilometer. Dat record bleef twaalf jaar staan.

Voor Van Dijk is het een nieuwe grote prijs op haar toch al lange palmares. Ze veroverde afgelopen jaar voor de tweede keer de wereldtitel tijdrijden. In 2013 werd ze voor het eerst wereldkampioene tijdrijden. Ook veroverde ze afgelopen jaar op de EK goud op de wegwedstrijd. In de jaren daarvoor had ze al vier keer de Europese titel in het tijdrijden gegrepen.