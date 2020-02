Ajax-speler Donny van de Beek onder de indruk van Getafe

„De duels met Getafe zijn erg belangrijk voor ons”, zei Van de Beek. „Natuurlijk hadden we veel liever in de Champions League overwinterd. Dat is helaas niet gelukt. Maar we weten ook hoe mooi het is om ver in de Europa League te komen. Drie jaar geleden stonden we in de finale. Hoe mooi was dat.”

Van de Beek zag Getafe zaterdag nipt van Barcelona verliezen (2-1). „Het is een aparte ploeg”, zei hij over de verrassende nummer 3 van Spanje. „Ze durfden zelfs tegen Barcelona druk te zetten. Ze spelen erg fysiek. Het wordt zeker heel lastig. We zullen een heel goed plan moeten hebben.”

Hakim Ziyech en Daley Blind kwamen een helft in actie tegen RKC. „Ze zijn op de weg terug”, zei Van de Beek. „Ik hoop echt dat ze donderdag tegen Getafe langer kunnen spelen. We hebben ze nodig. We missen al best veel spelers”, doelde hij op Quincy Promes, David Neres, Joël Veltman en Zakaria Labyad.

Doelman André Onana mist het eerste duel met Getafe wegens een schorsing. Hij wordt vervangen door Bruno Varela, die vorige week schuld had aan drie doelpunten in het verloren duel van Jong Ajax met Jong FC Utrecht (7-2). „Onana is hartstikke belangrijk voor ons”, zei Van de Beek. „Dat heb ik wel vaker gezegd. Maar wij zien Varela op de training. Ook hij is een goede doelman.”

Getafe voetbalt in een buitenwijk van Madrid, de stad waar Ajax vorig jaar Real Madrid (1-4) kleineerde in de Champions League. „Dat was een wedstrijd om nooit te vergeten”, zei Van de Beek. „Laten we hopen dat we daar weer zo’n mooie avond gaan beleven.”